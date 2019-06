Dois mortos e sete feridos em aterragem de emergência de avião na Rússia

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de uma aterragem de emergência de um avião Antonov An-24, com 46 pessoas a bordo, na Rússia, segundo avança a Reuters.A aterragem aconteceu no aeroporto regional na república russa de Buryatia, na Sibéria.No interior do aparelho estavam 46 pessoas, incluindo quatro tripulantes, a caminho da localidade de Nizhneangarsk.O avião, que pertencia à companhia aérea russa Angara, sobrevoou a pista após a aterragem de emergência, atingindo um pequeno prédio e pegando fogo.