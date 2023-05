Dois mortos e três feridos em explosão numa base da Guarda Revolucionária do Irão

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas numa explosão numa base da Guarda Revolucionária no norte do Irão, informaram esta quarta-feira os meios de comunicação iranianos.

A explosão ocorreu no final do dia de terça-feira, quando "o pessoal da Guarda Revolucionária estava a transferir armas no arsenal da base", nos arredores da cidade de Damghan, no norte do Irão, informou o corpo militar de elite num comunicado divulgado pelos meios de comunicação oficiais.

"O incidente está a ser investigado", acrescentou a Guarda Revolucionária, sem dar mais pormenores sobre o motivo da explosão nem sobre os danos causados à base.