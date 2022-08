Dois mortos e um ferido em tiroteio em Atlanta

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida esta segunda-feira num tiroteio no centro da cidade de Atlanta, nos EUA.De acordo com a agência Reuters, a polícia de Atlanta já localizou uma mulher suspeita do ataque.

TaQuanda Alexander, de 35 anos, uma cozinheira, que acabou de se mudar para Atlanta, estava em Colony Square à procura de emprego num restaurante, quando ouviu todas as sirenes.

"Os polícias vieram e disseram a todos para entrarem", disse a mulher. "Havia sirenes e um helicóptero. Estávamos a tremer. Tudo o que ouvimos foi que as pessoas foram alvejadas", revelou ainda TaQuanda Alexander.