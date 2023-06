Dois mortos em ataque em frente ao consulado norte-americano em Jeddah

Um tiroteio em frente ao consulado norte-americano causou a morte de duas pessoas, em Jeddah, na Arábia Saudita, informou a agência noticiosa estatal SPA. Um dos mortos é o atacante."Uma pessoa dentro de um carro parou perto do edifício do Consulado Americano na província de Jeddah e saiu do mesmo com uma arma de fogo na mão, pelo que as autoridades de segurança tomaram a iniciativa e a troca de tiros resultou na sua morte", disse um porta-voz da polícia da região de Makkah citado pela Reuters.Um trabalhador nepalês dos guardas de segurança privados do consulado também acabou por morrer. As investigações estão em curso.