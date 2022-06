Pelo menos duas pessoas morreram no domingo na sequência de um atentado à bomba na capital do Afeganistão, Cabul, avançaram as autoridades.

O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, indicou numa mensagem publicada na rede social Twitter que o ataque foi causado por explosivos colocados num automóvel no norte da capital.

Até ao momento, nenhum grupo reivindicou o ataque.