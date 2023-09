Dois mortos em despiste de autocarro que transportava banda escolar nos EUA

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um autocarro que transportava uma banda marcial de uma escola secundária norte-americana se despistou e caiu numa ravina, esta quinta-feira, no estado de Nova Iorque.

Segundo a polícia de Nova Iorque, citada pela agência Reuters, as vítimas mortais são duas mulheres adultas, de 77 e 43 anos, que seguiam, juntamente com outros dois adultos e 40 alunos da Farmington High School, de Long Island, em direção a um acampamento musical na Pensilvânia.

Na origem do acidente poderá ter estado "um defeito no pneu dianteiro", segundo avançou a governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, em conferência de imprensa.

Segundo Kathy Hochul, seis pessoas ficaram feridas com gravidade e vários estudantes foram assistidos no local com hematomas e escoriações. A governadora de Nova Iorque avançou ainda que uma das vítimas mortais, Gina Pallettiere, de 43 anos, era conselheira da banda marcial.