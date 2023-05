Dois mortos em explosão na via pública no norte de Espanha

Duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência de uma explosão numa rua da cidade de Orio, na região Basca, em Espanha, avança o jornal El Confidencial.As vítimas mortais são um homem e uma mulher. O incidente aconteceu cerca das 17h20, junto a um parque infantil.As equipas de socorro já se encontram no local.De acordo com o El Confidencial, depois de ouvirem uma explosão, os vizinhos encontraram os corpos das duas vítimas com ferimentos na cabeça. O corpo da mulher encontrava-se num banco, já o do homem estava caído no chão.A investigação inicial aponta que a explosão aconteceu devido ao facto de uma das vítimas mortais estar a transportar um pacote que pode ter explodido, revelaram fontes policiais à agência EFE. O local do incidente já foi isolado e em curso está já uma investigação que procura por pistas que ajudem a decifrar o incidente.Em atualização