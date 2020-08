Dois mortos em mais uma noite de protestos nos EUA

Duas pessoas foram mortas e outra ficou gravemente ferida num tiroteio em Kenosha, no Wisconsin, na terceira noite de protestos contra o racismo e a violência policial após dois agentes terem baleado pelas costas o jovem afro-americano Jacob Blake.





O grave incidente ocorreu na sequência de uma altercação entre manifestantes antirracistas e membros de uma milícia armada que guardavam uma bomba de gasolina no centro de cidade, durante a qual uma pessoa foi atingida a tiro. Um vídeo mostra o autor do disparo, armado com uma espingarda semiautomática, a tentar fugir, perseguido pelos manifestantes.