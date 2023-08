Dois mortos em nova vaga de incêndios na Grécia

A Grécia registou dois mortos devido a uma nova vaga de incêndios, a segunda no espaço de um mês, que obrigou a uma série de evacuações.

As chamas estão a alastrar no nordeste do país, nas ilhas de Evia, perto de Atenas, e Kythnos, e na região central de Boeotia, a norte da capital, com uma mistura perigosa de ventos fortes e temperaturas que podem atingir os 41°C.

"Há nove frentes ativas", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) uma porta-voz dos bombeiros. "É uma situação semelhante à de julho", acrescentou, referindo-se a uma anterior vaga de incêndios que causou cinco mortos.