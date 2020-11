Dois mortos em protestos no Peru agravam contestação ao novo presidente do país

Dois manifestantes morreram em confrontos com a polícia no sábado, na capital peruana, agravando a contestação ao Presidente Manuel Merino, que assumiu o cargo após a destituição de Martín Vizcarra, na segunda-feira, com apelos à sua "renúncia imediata".

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, a violência policial nas manifestações de sábado contra Merino fez dois mortos, um jovem de 25 anos com ferimentos de arma de fogo na cabeça e um de 24 anos, alvejado quatro vezes.

O parlamento do Peru destituiu na segunda-feira o Presidente da República, Martín Vizcarra, por "incapacidade moral", no seguimento da segunda moção de censura apresentada noutros tantos meses contra o líder daquele país sul-americano.