Dois mortos em queda de helicóptero das forças armadas holandesas

Um helicóptero das forças armadas holandesas caiu no domingo à tarde, após descolar da ilha de Aruba, nas Antilhas Holandesas, matando duas pessoas, informou hoje o Ministério da Defesa.

"Estou profundamente comovido com a triste notícia do acidente de helicóptero em que dois dos nossos soldados foram mortos. Os meus pensamentos estão com as suas famílias e amigos. Desejo-lhes muita força neste triste momento", reagiu o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, na rede social Twitter.

O helicóptero seguia para a ilha vizinha de Curaçao quando caiu no mar, a 12 quilómetros da costa de Aruba, com quatro pessoas a bordo.