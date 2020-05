Dois mortos em tumulto entre polícia e religiosos no norte de Moçambique

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em tumultos após as autoridades interromperem a celebração do fim do Ramadão devido às restrições do estado de emergência face à covid-19 na província de Niassa, disse hoje fonte policial.

O incidente ocorreu na segunda-feira quando cerca de 200 pessoas tentaram vandalizar um posto da polícia em Lichinga, capital provincial, após as autoridades terem proibido o grupo de celebrar o fim do Ramadão numa mesquita local em cumprimento das regras do estado de emergência, disse hoje à Lusa Alves Mathe, porta-voz da polícia moçambicana em Niassa, Norte de Moçambique.

"Na tentativa de vandalizar o posto, a polícia foi obrigada a efetuar disparos para o ar e cinco pessoas foram atingidas por balas perdidas", tendo resultado em dois óbitos, disse Alves Mathe.