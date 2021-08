Dois navios com 379 migrantes salvos no Mediterrâneo pedem porto para desembarcar

Dois navios das ONG ResQ People e Doctors without Borders (MSF) que transportam 379 migrantes resgatados em várias operações de salvamento nas últimas 24 horas no Mediterrâneo central solicitaram um porto para desembarcar.

Na sua primeira missão, a Organização não Governamental (ONG) italiana ResQ People salvou 85 pessoas na sexta-feira e na tarde de domingo realizou mais três resgates, num total de 165 pessoas.

Localizaram também um barco com 20 homens e crianças a bordo, uma barcaça com 49 pessoas, com 21 mulheres e 12 crianças, cinco delas menores de cinco anos, e outro pequeno barco de madeira com 12 migrantes.