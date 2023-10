Um morto em colisão entre dois navios de carga na costa alemã

Uma pessoa morreu e outras duas foram resgatadas numa missão de busca e salvamento depois de dois navios de carga terem colidido, esta terça-feira, no Mar do Norte, perto da costa alemã, informou a autoridade de emergência marítima local, citada pela Reuters.



Os navios Polesie e Verity colidiram esta manhã, a cerca de 22 quilómetros a sudoeste da ilha de Helgoland, informou o Comando Central para Emergências Marítimas da Alemanha.





O Verity, que o Comando Central para as Emergências Marítimas disse ter-se afundado, tinha partido da cidade alemã de Bremen e ia a caminho de Immingham, na Inglaterra. O Polesie ia de Hamburgo para La Coruña, em Espanha.De acordo com o comando central, estavam sete pessoas a bordo do Verity. Ainda decorrem trabalhos para tentar encontrar os quatro desaparecidos.Segundo a Reuters, o navio colidiu com o Polesie por volta das 5h00 locais (4h00 em Lisboa), a cerca de 12 milhas náuticas (22 quilómetros) a sudoeste da ilha de Helgoland.A bordo do Polesie iam 22 pessoas e nenhuma ficou ferida, de acordo com o comando central.A mesma fonte informa que um dos homens resgatados foi transportado para o hospital por via terrestre e o outro também foi levado para uma unidade hospitalar, mas a bordo do barco de salvamento marítimo alemão Hermann Marwede.