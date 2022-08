Dois navios de guerra dos EUA em trânsito no estreito de Taiwan

Dois navios de guerra norte-americanos passaram pelo estreito de Taiwan em trânsito, anunciou este domingo a Marinha dos Estados Unidos.

A passagem "demonstra o empenho dos Estados Unidos numa região do Indo-pacífico livre e aberta", indicou, em comunicado.

A 12 de agosto, Washington anunciou a intenção de reforçar as relações comerciais com Taiwan e de realizar novas travessias aéreas e marítimas do estreito, numa resposta às manobras militares chinesas, realizadas na sequência da recente visita da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, à ilha.