Dois pilotos da Air France envolvem-se em luta no cockpit durante viagem para Paris

Dois pilotos de avião foram suspensos após rixa no cockpit durante viagem da Air France entre Genebra e Paris. O confronto terá começado quando um dos pilotos se recusou a acatar as ordens do outro, pouco tempo depois da descolagem.Os hospedeiros de bordo foram obrigados a intervir quando ouviram gritos dentro do cockpit, relata o The Sun.Um membro da tripulação da cabine foi obrigado a passar o resto do voo sentado atrás dos pilotos para impedir que voltassem a discutir.Um porta-voz da Air France descreveu a rixa no cockpit como um "comportamento totalmente inapropriado".