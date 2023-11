Quatro pessoas morreram na queda de uma aeronave em Salzburgo, na Áustria, esta quinta-feira, avançou a emissora austríaca ORF.A aeronave, que partiu de Zagreb, na Croácia, em direção ao norte da Áustria, caiu numa zona de montanha, em Lungau. As vítimas são dois pilotos austríacos, um passageiro com a mesma nacionalidade e outro alemão.No local, estiveram mais de cem bombeiros, juntamente com equipas de resgate. O mau tempo e os obstáculos topográficos dificultaram o trabalho dos operacionais.