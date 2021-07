Dois polícias baleados em centro comercial de Baltimore. Atirador abatido

Dois polícias foram baleados esta terça-feira durante um tiroteio num parque de estacionamento de um centro comercial em Baltimore, Maryland, Estados Unidos da América. O atirador também foi atingido e encaminhado para o hospital, onde acabou por morrer.Os dois agentes da polícia, que são parte de uma Força de Segurança multijurisdicional, foram transportados para o hospital de Maryland com ferimentos, mas não correm risco de vida.A polícia foi chamada para o local cerca das 8h27 (15h27 em Lisboa) e foi montado um perímetro de segurança em grande parte do parque de estacionamento do centro comercial Security Square. As autoridcades encontram-se a efetuar diligências.Um helicóptero da polícia também sobrevoou a área.