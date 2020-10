Dois polícias despedidos por matar porcos-espinhos com bastão estão acusados de crueldade animal

Dois agentes da polícia do Maine, nos Estados Unidos da América, foram despedidos e estão acusados de crueldade animal por terem usado os seus bastões para matar porcos-espinhos.Chris Young, chefe da divisão de polícia de Rockland, já confirmou o despedimento destes dois agentes, com 27 e 30 anos, mas recusou divulgar detalhes sobre o caso. Ainda assim, e de acordo com a The Associated Press, um terceiro agente terá filmado tudo e partilhado na rede social Snapchat."Uma quantidade enorme de poder é dada aos que usam um distintivo e têm a tarefa de proteger as suas comunidades; é um poder que eu não tomo de ânimo leve", escreveu Chris Young nas redes sociais.Estes dois antigos polícias estão a trabalhar com o sindicato que os representa para apresentar recurso das suas demissões. Resta agora saber qual o desfecho desta história.