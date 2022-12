Dois polícias e um civil mortos em tiroteio numa propriedade na Austrália

Dois polícias e um cidadão foram mortos no seguimento de um tiroteio, esta segunda-feira, numa propriedade rural em Queensland, na Austrália.Uma patrulha foi enviada à propriedade no âmbito de uma investigação em curso sobre uma pessoa desaparecida, refere o The Guardian, a patrulha foi recebida com um tiroteio à queima-roupa e dois polícias foram mortos, um terceiro sofreu um "raspão de bala" e está no hospital e o quarto conseguiu escapar da propriedade e recebe tratamento, disse a Comissária.As autoridades locais informaram que os atiradores se encontram em fuga.Os moradores que vivem junto à propriedade foram aconselhados a permanecer dentro de casa até "novo aviso", bem como automobilistas e peões devem evitar circular na área, segundo informação divulgada pela emissora britânica.