Dois polícias que enfrentaram apoiantes de Trump na invasão ao Capitólio dos EUA matam-se

As autoridades norte-americanas confirmaram que dois polícias que responderam à invasão e ataque ao Capitólio, por parte de apoiantes de Donald Trump. Este é o quarto caso de suicídio entre agentes da Polícia Metropolitana e da Polícia do Capitólio desde o episódio de violentos tumultos que deixaram um rasto de destruição em Washington DC, cinco mortos e 138 polícias feridos.

A Polícia Metropolitana confirmou ao WUSA9 a morte do agente Kyle DeFreytag, dias depois da família de outro agente, Gunther Hashida, dar a notícia de que se tinha matado (a 29 de julho).

"Estou a escrever para dar conta da notícia trágica da morte do agente Kyle DeFreytag, do 5.º distrito, que foi encontrado morto na noite passada", escreveu o chefe da Polícia Metropolitana, Robert J Contee III.

O primeiro caso aconteceu com Howard Liebengood, que se matou três dias depois da violenta invasão ao Capitólio dos EUA. Seguiu-se o caso trágico de Jerry Smith, a 15 de janeiro.

Os dois últimos casos surgem uma semana depois de vários agentes da Polícia Metropolitana e da Polícia do Capitólio serem chamados a testemunhar no Congresso, perante o comité que investiga a invasão do Capitólio.