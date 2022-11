Dois polícias sul-coreanos alvo de investigação após debandada mortal em Seul

A Agência de Polícia da Coreia do Sul vai pedir uma investigação ao comissário da zona de Yongsan, em Seul, e ao oficial responsável pela supervisão de emergências na área metropolitana da capital sul-coreana.

A decisão surgiu na sequência de críticas crescentes à inação da polícia para evitar uma debandada numa festa de Halloween, em Seul, no sábado, e na qual morreram mais de 150 pessoas, especialmente depois de ter sido divulgado que as autoridades receberam 11 chamadas de emergência a avisarem para a sobrelotação do espaço, quatro horas antes da tragédia, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As autoridades devem criar uma equipa especial para investigar Lee Im-jae, o chefe da esquadra de Yongsan, que vigia o bairro de Itaewon - onde ocorreu o incidente -, e Ryu Mi-jin, responsável por acompanhar a situação na Agência de Polícia Metropolitana de Seul, por alegada negligência no exercício das funções, acrescentou a Yonhap.