Portugueses de 10 anos conquistam bronze em mundial de cálculo

Liam Canedo e José Miguel Santos representaram Portugal pela primeira vez na prova.

Liam Canedo e José Miguel Santos, dois jovens portugueses de 10 anos, conquistaram este domingo o terceiro lugar do campeonato internacional ALOHA, mundial de cálculo que se realizou em Moscovo, na Rússia.



Esta foi a primeira vez que Portugal esteve representado na prova, cujo cálculo é feito com recurso a apenas um instrumento, o ábaco.



Na página de Facebook do evento, uma publicação dá os parabéns aos dois jovens que receberam a medalha de bronze.



O objetivo da prova era fazer o maior número de cálculos corretos em cinco minutos.