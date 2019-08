Dois recém-nascidos entre os 24 migrantes resgatados pela GNR no Mar Egeu na Grécia

A GNR resgatou na madrugada deste sábado 24 migrantes no mar Egeu. O resgate foi feito pela Unidade de Controlo Costeiro, através de militares destacados na ilha de Samos-Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).



De acordo com um comunicado da GNR, "durante uma ação de patrulhamento os militares foram alertados pelas autoridades helénicas que tinham recebido um pedido de ajuda de uma embarcação".





Os militares deslocaram-se para a zona de onde tinha sido emitido o alerta e detetaram a embarcação que se encontrava à deriva.A GNR deparou-se com um barco de borracha, "com cerca de seis metros", com 24 pessoas a bordo, "das quais 6 crianças, duas delas recém-nascidas, seis mulheres e doze homens".

"Aquando da aproximação à embarcação, os militares deram início ao resgate dos bebés, que se encontravam ao colo das mães, tendo ainda sido distribuídos alimentos e águas aos migrantes, dado que estes apresentavam sinais visíveis de desidratação", avança o comunicado.



Os migrantes foram transportados em segurança para o Porto de Vathy, na Grécia.

"Nos últimos dois dias a GNR auxiliou 126 migrantes no mar Egeu", refere o comunicado.