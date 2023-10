Dois reclusos fogem da prisão e deixam autoridades em alerta no Reino Unido

A Polícia de Suffolk está em alerta depois de dois reclusos terem fugido, este sábado, da prisão de Hollesley Bay, no Reino Unido. As autoridades pedem à população para não se aproximar dos indivíduos, porque estes são perigosos.Joshua Terry, de 29 anos, cumpria pena de dois anos por roubo e ameaça com arma branca em via pública e Levi Mitchell, de 39, estava detido por vários assaltos."A investigação está em andamento para localizar a dupla e qualquer pessoa que os tenha visto não deve abordá-los, mas sim entrar em contacto com a Polícia de Suffolk", referiu a entidade.