Dois rockets explodiram junto à embaixada dos EUA em Bagdad

Pelo menos dois rockets explodiram junto à embaixada dos Estados Unidos da América na Zona Verde de Bagdad, no Iraque.



A notícia é avançada pela AFP. A explosão levou à ativação da sirene do alarme de rockets.





JUST IN: 2 rockets fired at Baghdad's Green Zone; rocket alarm activated at the U.S. Embassy pic.twitter.com/4WR8wyJpCK