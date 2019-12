Dois rottweilers matam dono em casa

Massimo Sartoria foi encontrado sem vida pela companheira enquanto os dois rottweilers do casal o atacavam. A mulher pediu ajuda à irmã e ligou para o número de emergência local porém já não foi possível reanimar a vítima.Romina Polonio, companheira de Massimo, encontrou os seus dois cães, um macho de dois anos e uma fêmea de nove, a morder a cabeça e o braço direito do dono. A vítima morreu no local e os cães foram postos em canis.As autoridades têm estado a interrogar os residentes da vila Pozzonovo, em Itália, bem como a mulher da vítima de 49 anos. Além disso, o corpo foi submetido a uma autópsia de forma a ser possível apurar se a morte foi causada pelos dois cães ou por outra causa natural antes do ataque.