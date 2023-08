A Polónia deteve dois russos que se encontravam a distribuir materiais de propaganda do grupo Wagner em cidades polacas, disse o ministro do Interior, Mariusz Kaminski citado pela Reuters."A Agência de Segurança Interna identificou e deteve dois russos que distribuíam materiais de propaganda do Grupo Wagner em Cracóvia e Varsóvia", escreveu Kaminski na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter."Ambos foram acusados de espionagem, entre outras coisas, e foram detidos", acrescentou.