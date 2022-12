Dois soldados morreram e três ficaram feridos num ataque à bomba contra os seus veículos militares no norte do Iraque, informaram hoje fontes de segurança, atribuindo o ataque a jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

O ataque, na noite de quarta-feira e não foi reivindicado imediatamente, deu-se nas proximidades de Dibs, uma localidade perto de Kirkuk.

Um oficial do exército disse que "elementos do EI" fizeram explodir "duas bombas" quando os dois veículos militares passaram, antes de atacar com armas automáticas.