Alexander Bobikin e Alexander Ivanov, dois soldados russos, foram condenados pela justiça ucraniana a 11 anos e meio de prisão por terem bombardeado uma cidade no leste do país.Os soldados ouviram a sentença numa caixa de vidro reforçada no tribunal distrital de Kotelevska, no centro da Ucrânia, de acordo com o Al Jazeera.Os dois homens já se tinham declarado culpados na semana passada.Esta é a segunda decisão tomada na investigação aos crimes de guerra praticados durante a invasão russa à Ucrânia.