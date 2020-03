Dona da Zara doa máscaras e oferece-se para fabricar equipamentos médicos durante pandemia de coronavírus

A Inditex, dona da Zara e Massimo Dutti, anunciou que vai doar máscaras e disponibilizar toda a sua capacidade logística, de suprimento e de gestão comercial, para atender as necessidades mais urgentes, tanto a nível de materiais sanitários como têxteis.A multinacional já doou 10 mil máscaras de proteção e no final da semana deverá fazer uma nova contribuição de outras 300 mil máscaras de proteção.Para além destas medidas a têxtil anunciou ainda que está a explorar a possibilidade de converter temporariamente parte das fábricas para iniciar a produção de material sanitário.A Inditex assumiu ainda o compromisso com os trabalhadores de que irá preservar o emprego dos milhares de trabalhadores.