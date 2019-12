Donald Trump abandona cimeira da NATO após vídeo polémico

"Ele chegou atrasado porque tinha dado uma conferência de imprensa de 40 minutos", diz Justin Trudeau, presidente de Canadá, a um pequeno grupo que inclui Emmanuel Macron, líder francês, e Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, sem nunca referir o nome de Donald Trump.

"Vocês viram a equipa dele a ficar de 'queixo no chão'", diz ainda Trudeau noutro momento da conversa. Macron também parece tecer vários comentários, apesar de estes serem inaudíveis na vídeo. Boris Johnson surge mais calado mas de sorriso no rosto. Nenhum dos líderes parece aperceber-se de que a conversa está a ser gravada durante a cerimónia de arranque da cimeira, no Palácio de Buckingham.





bom tipo... mas é assim que ele é", disse, admitindo

Donald Trump abandonou a cimeira da NATO na sequência de um vídeo polémico que marcou o início da cimeira, onde se vê Trudeau, Macron e Boris Johnson a comentar comportamento do presidente dos Estados Unidos. Confrontado com esta situação, Donald Trump acusou Justin Trudeau de ter "duas caras". "ÉLogo de seguida, o Presidente norte-americano indicou ainda que a sua intenção consiste em regressar imediatamente aos Estados Unidos logo após as reuniões bilaterais, e que implicaria a anulação da sua conferência de imprensa final.