Donald Trump acusa Irão por ataque a embaixada americana em Bagdad

Donald Trump acusou o Irão de estar por detrás do ataque contra a embaixada americana em Bagdad na véspera do Ano Novo, em que milícias apoiadas por Teerão cercaram e apedrejaram o complexo diplomático tendo mesmo conseguido entrar no perímetro exterior e incendiado um posto de segurança.

"O Irão será plenamente responsabilizado por qualquer vida perdida ou danos causados às nossas instalações e pagará um preço muito elevado. Isto não é um aviso, é uma ameaça", escreveu Trump no Twitter durante o assalto, no qual centenas de militantes do grupo Kataib Hezbollah lançaram pedras e cocktails molotov contra o perímetro de embaixada e conseguiram mesmo penetrar na zona da receção, ateando fogo a um posto de segurança e forçando os marines a disparar gás lacrimogéneo e granadas atordoantes.O ataque contou com o apoio tácito do governo iraquiano, cujas forças permitiram a entrada dos militantes na ‘Zona Verde’ e só acorreram ao local horas após o início da violência. Os militantes passaram a noite em frente à embaixada e só abandonaram a zona ontem à tarde, após mais de 24 horas de cerco.O ataque à embaixada foi uma retaliação pelos ataques aéreos dos EUA contra posições do grupo Kataib Hezbollah no Iraque e na Síria, no domingo, depois de um segurança norte-americano ter sido morto num ataque daquele grupo contra uma base militar em Kirkuk.Os Estados Unidos anunciaram ontem o envio imediato de 750 militares da 82ª Brigada Aerotransportada para a região e admitiram mobilizar outros 4 mil homens nos próximos dias, dependendo da evolução da situação no terreno.