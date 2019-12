Donald Trump acusa Macron de “insultar” a NATO

O presidente norte-americano, Donald Trump, lançou esta terça-feira um forte ataque a Emmanuel Macron no arranque da Cimeira da NATO em Londres, considerando que o presidente francês "faltou ao respeito" dos aliados com os seus comentários "insultuosos" sobre a "morte cerebral" da Aliança Atlântica."A NATO serve um grande propósito. Penso que ele foi muito insultuoso. Fez uma declaração muito, muito desagradável para os outros 28 aliados", disse Trump sobre a polémica afirmação de Macron, adiantando que "ninguém precisa mais da NATO que a França".Os comentários do presidente dos EUA foram feitos durante um encontro com o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, pouco depois de Trump aterrar em Londres. Mais tarde, num frente a frente com Macron, o presidente americano mostrou-se mais comedido nas críticas, apesar de ambos os líderes não terem conseguido disfarçar algum desconforto, num vivo contraste com a forma jovial e amistosa como sempre se tratam em público.Macron aproveitou para defender os seus comentários - em parte provocados pelas anteriores afirmações de Trump de que a NATO estava "obsoleta" -, afirmando que foram uma forma de espicaçar os aliados para discutir uma nova estratégia para o futuro da Aliança.Essa discussão irá dominar os trabalhos durante a cimeira, que hoje termina, a par das discussões sobre o financiamento da NATO e os desaguisados com a Turquia, que ameaçou bloquear os planos da Aliança para aprovar o reforço da presença nos Balcãs se os aliados não considerarem as milícias curdas como grupos terroristas. Ancara está ainda na mira dos parceiros pela polémica decisão de comprar defesas antiaéreas à Rússia, algo que Macron considerou "incompatível" para um membro da NATO.A NATO foi fundada em 1949 para proteger a Europa das forças do Pacto de Varsóvia. Portugal foi um dos 12 membros fundadores da Aliança, que conta atualmente com 29 estados-membros.O Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte consagra o princípio da defesa coletiva, que determina que um ataque contra um dos seus estados-membros equivale a um ataque contra todos.A primeira vez que foi invocado foi após os ataques terroristas do 11 de Setembro nos EUA.