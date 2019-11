Donald Trump acusado de intimidar testemunha

Donald Trump foi ontem acusado de intimidação de testemunhas após lançar um duro ataque no Twitter contra a ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch, no preciso momento em que esta testemunhava no processo de destituição contra o presidente na Câmara dos Representantes."Em todos os lugares onde Marie Yovanovitch esteve [colocada] as coisas correram mal. Começou na Somália, vejam lá como isso correu", escreveu Trump no Twitter. O ataque foi lançado minutos após Yovanovitch iniciar o seu depoimento, e foi recebido com estupefação pelos democratas, que não hesitaram em usá-lo a seu favor.Adam Schiff, presidente da comissão de destituição, informou Yovanovitch sobre o teor da mensagem e perguntou-lhe o que achava do ataque de Trump, ao que esta respondeu: "Não sei quais são as intenções do presidente, mas considero a mensagem muito intimidatória", respondeu a ex-embaixadora."Quero dizer-lhe que algumas pessoas aqui levam a intimidação de testemunhas muito, muito a sério", retorquiu Schiff. Outro membro democrata da comissão, Eric Swalwell, foi mais longe e afirmou que o comentário de Trump poder servir de base para acusar o presidente de "obstrução e intimidação de testemunhas".Yovanovitch, que terá sido removida do cargo para facilitar as pressões sobre a Ucrânia para investigar o democrata Joe Biden, é uma das testemunhas-chave do processo de destituição de Trump.O advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, figura central no escândalo das pressões à Ucrânia para investigar Joe Biden, gracejou que "tem seguro" se o presidente decidir usá-lo como bode expiatório.Questionado pelo ‘The Guardian’ se não estava preocupado com a possibilidade de Trump "o atirar para debaixo do autocarro" para se livrar de responsabilidades, Giuliani respondeu : "Não estou [preocupado], tenho um bom seguro", no que foi interpretado como um aviso a Trump.