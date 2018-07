Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump adiou nova cimeira com Vladimir Putin

Líderes de EUA e Rússia encontraram-se em julho em Helsínquia.

20:51

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, vai adiar uma segunda cimeira com Vladimir Putin para o início do próximo ano.



John Bolton, conselheiro de segurança nacional norte-americano, afirmou esta quarta-feira que o encontro só deve acontecer após o fim da "caça às bruxas" na Rússia.



Bolton falou sobre as investigações da intromissão russa nas eleições presidências dos Estados Unidos e referiu-se ao tema como uma "caça às bruxas", termo muito utilizado por Trump desde o início das investigações.



Durante a cimeira em Helsínquia, Donald Trump terá ficado ao lado de Putin relativamente às suspeitas. As declarações de Trump resultaram em várias criticas dos serviços inteligentes americanos que tinham concluído que houve mão russa nos resultados eleitorais.



Mais tarde, o líder dos Estados Unidos desculpabilizou-se, afirmando que não tinha passado de um erro e iria convidar Putin para uma nova cimeira no outono. Esta cimeira fica, então, adiada para o início do próximo ano.