Donald Trump admitiu que desvalorizou a pandemia propositadamente

Watergate - no seu novo livro Rage.O presidente norte-americano admitiu ao jornalista, numa entrevista agora tornada pública, que o vírus era verdadeiramente grave, pior do que uma simples constipação, ao contrário do que dizia quando se dirigia à população dos EUA."Continuo a minimizá-lo porque não quero criar o pânico", justificava então o presidente dos EUA.As declarações dadas em fevereiro e em março refletem o conhecimento e noção da gravidade da Covid-19 por parte de Donald Trump e contrastam com os discursos que foi dando com o passar dos meses de que "estava tudo sob controlo.Já morreram cerca de