O Presidente dos Estados Unidos alertou, no sábado, a China para as possíveis consequências se for provado que este país foi "conscientemente responsável" pela pandemia da covid-19.

"Podia ter sido impedida antes de ter começado e não foi", disse Donald Trump durante a conferência de imprensa diária na Casa Branca.

"E agora o mundo inteiro está a sofrer por causa disso", salientou.



Questionado sobre se a China devia sofrer consequências por causa do surto, que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, Trump disse: "Se foram conscientemente responsáveis, certamente. Se foi um erro, um erro é um erro. Mas se foram conscientemente responsáveis, sim, então devia haver consequências".

"Foi um erro incontrolado ou foi um erro deliberado? Há uma grande diferença. Em ambos os casos, deviam ter-nos avisado", acrescentou.