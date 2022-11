Donald Trump anuncia esta terça-feira recandidatura para as presidenciais de 2024

A América aguarda com expectativa o "grande anúncio" prometido por Donald Trump para esta terça-feira. Ninguém duvida que o ex-Presidente irá anunciar a sua recandidatura ao cargo nas presidenciais de 2024, mesmo que essa decisão ameace dividir irremediavelmente o Partido Republicano, no qual, após os dececionantes resultados das eleições intercalares, são cada vez mais aqueles que defendem a necessidade de "cortar com o passado" e seguir em frente.Apesar de ter sido pressionado por vários aliados a adiar o anúncio da sua candidatura após o desaire eleitoral dos republicanos - em grande parte consequência da derrota nas urnas dos candidatos escolhidos a dedo por Trump -, o ex-Presidente mostrou-se inflexível e convocou os órgãos de comunicação social e dezenas de convidados para a conferência de imprensa na sua mansão de Mar-A-Lago, na Florida, em que irá tornar oficial a sua candidatura.Após o silêncio inicial sobre os resultados das intercalares, Trump passou os últimos dias a tentar descartar as suas responsabilidades no desaire republicano e não hesitou em atacar os seus críticos no partido, incluindo o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que acusou de ser responsável pela derrota naquela câmara. "A culpa é de McConnell. Ele perdeu as intercalares e toda a gente o despreza", disparou Trump, que esta terça-feira deverá voltar à carga, alargando ainda mais as divisões no partido.