Donald Trump anuncia novo plano de ajuda económica para os EUA

A prestação adicional de 400 dólares (338 euros) semanais para os desempregados, a suspensão dos impostos sobre as folhas de pagamento ou uma prorrogação da moratória sobre os despejos das habitações são medidas que Donald Trump anunciou e que constam de decretos executivos com ajudas económicas em resposta à crise do coronavírus.O presidente dos Estados Unidos falou das medidas no seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jérsia, antes da assinatura dos documentos.

Trump justificou estas medidas com o bloqueio das negociações entre republicanos e democratas no Congresso, que não garantiram um acordo para prolongar as diversas medidas de apoio em resposta à pandemia que assola os EUA. Entre outras, já tinha expirado o subsídio adicional de desemprego, que fornecia 600 dólares semanas (507 euros) a desempregados.



22 903 vítimas mortais



O número de mortes por Covid-19 em África era ontem de 22 903 pessoas, num continente com mais de um milhão de infetados pela doença, que afeta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.





Horários alargados



Angola vai mudar as regras a partir desta segunda-feira, alargando o horário de funcionamento de lojas e restaurantes em Luanda, mas adiando a abertura da época balnear para 15 de outubro.





Cem dias sem contágios



A Nova Zelândia atingiu ontem a marca dos 100 dias sem qualquer contágio local no país, embora as autoridades tenham advertido que baixar a guarda estava fora de questão.





Perdas de 40 milhões



O governo francês admitiu que a pandemia do novo coronavírus provocou perdas imediatas no setor do turismo de, pelo menos, 30 a 40 milhões de euros, foi ontem anunciado.





Brasil com três milhões de infetados



O Brasil superou no sábado à noite a barreira das três milhões de pessoas infetadas por Covid-19. A marca foi confirmada pelo consórcio de veículos de imprensa que criou um portal para acompanhar a propagação da pandemia no Brasil. O primeiro caso oficialmente confirmado ocorreu a 26 de fevereiro, em São Paulo. Trata-se de um empresário que tinha viajado por Itália.