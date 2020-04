O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que os Estados Unidos vão suspender temporariamente o financiamento à Organização Mundial de Saúde, devido à forma como a organização lidou com a pandemia de coronavírus.Na Casa Branca, durante uma conferência de imprensa, Trump disse que a OMS "falhou no seu dever básico".O presidente afirmou que o grupo "promoveu a desinformação" sobre o vírus, o que terá levado a uma maior dimensão do surto.Para Donald Trump, a OMS é uma das culpadas pelo elevado número de mortes em todo o Mundo devido ao coronavírus.Em atualização