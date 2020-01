Donald Trump ataca "profetas da desgraça" no arranque do Fórum Económico Mundial em Davos

Donald Trump criticou esta terça-feira os "profetas da desgraça" do clima no arranque do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, cujo tema principal nesta 50ª edição é a sustentabilidade. Entre a audiência estava a jovem ativista sueca Greta Thunberg, que não perdeu tempo a responder ao presidente dos EUA, lembrando que "a nossa casa continua a arder" e a inação de Trump e de outros líderes mundiais "alimenta as chamas".Num discurso claramente virado para dentro, Trump lançou-se numa acérrima defesa das indústrias do carvão e do petróleo que sustentam o crescimento da economia americana "como o Mundo nunca viu antes" e afirmou que esta não é a altura para "pessimismos" ou para dar ouvidos aos "eternos profetas da desgraça com as suas previsões de apocalipse", referindo-se aos ambientalistas.Sem nunca falar da emergência climática, o presidente dos EUA quis, no entanto, mostrar que estava a fazer algo em favor do Planeta. "O ambiente é muito importante para mim. Gosto de água limpa e ar limpo", afirmou, antes de anunciar que os EUA se vão juntar a uma iniciativa internacional que visa plantar três mil milhões de árvores até 2030.A resposta de Greta Thunberg não se fez esperar. "Plantar árvores é bom, claro, mas não chega. Não precisamos de reduzir as emissões, precisamos de acabar com elas", afirmou a ativista sueca, que no ano passado saltou para a ribalta mundial em Davos ao anunciar que "a nossa casa está a arder", mensagem que fez questão de repetir este ano."A nossa casa ainda está a arder e a vossa inação alimenta as chamas a cada hora", acusou, dirigindo-se aos políticos que falam mas não cumprem. "Está na hora de agirem como se amassem os vossos filhos acima de tudo", apelou, afirmando que o Mundo está cheio de "palavras e promessas vazias". "As emissões de carbono não diminuíram. Na prática, ninguém fez nada", acusou.A polícia suíça travou no verão uma alegada operação da espionagem russa em Davos, ao intercetar dois espiões que estavam hospedados na famosa estância de esqui e se apresentaram como "canalizadores", apesar de ambos terem passaporte diplomático.O caso foi revelado esta terça-feira pelo jornal ‘Tages -Anzeiger’, que alega que a embaixada russa ameaçou com "consequências diplomáticas" se os homens fossem detidos.A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse esta terça-feira que "a incerteza é o maior obstáculo ao crescimento mundial", que também é afetado pelas disputas comerciais e pelas alterações climáticas.O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, defendeu que "a pobreza é a pior inimiga do meio ambiente". "As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam de comer", alegou o ministro, que representa o PR Jair Bolsonaro no Fórum.O Papa Francisco apelou aos líderes mundiais e outros participantes no Fórum de Davos para "colocarem as pessoas e não os lucros" no centro das suas preocupações, afirmando que se trata de um "dever moral".O Sumo Pontífice disse ainda que é precisa "mais solidariedade para com os que sofrem injustiça social e económica e cuja própria existência está ameaçada".Centenas de jovens ativistas ambientais de todo o Mundo seguiram o exemplo de Greta Thunberg e marcaram presença em Davos para chamar a atenção dos ricos e poderosos para a necessidade imperiosa de salvar o Planeta e lutar contra as alterações climáticas.Para o final da semana estão ainda previstas manifestações de grupos antiglobalização, que vão merecer especial vigilância por parte das forças de segurança.