Donald Trump celebra vitória com ataques e insultos

O presidente Donald Trump celebrou esta quinta-feira a sua absolvição do processo de impeachment com um cerrado ataque aos democratas e todos os outros inimigos, incluindo o FBI, que se uniram para o tentar afastar da Presidência."Esta caça às bruxas começou no momento em que desci o elevador da Torre Trump com a minha mulher para anunciar a minha candidatura e nunca mais parou", afirmou Trump num discurso de mais de uma hora recheado de ataques e insultos aos seus adversários políticos."Estamos nisto há três anos. Foi um processo perverso, maldoso, que nunca mais deve acontecer a qualquer presidente", acusou, antes de mostrar, sorridente, um jornal com a manchete "Absolvido".Os alvos preferidos de Trump foram os democratas Nancy Pelosi e Adam Schiff, a quem chamou "pessoas perversas e horríveis", e foi mesmo ao ponto de acusar a líder democrata de "nem sequer rezar", depois de ela ter afirmado que rezava por ele.O presidente do Comité Nacional Democrata, Tom Perez, apelou esta quinta-feira a uma recontagem total dos votos dos ‘caucus’ no Iowa após os problemas no apuramento dos resultados.Quatro dias após a votação, ainda não há vencedor declarado - com 97% dos votos contados, Butiggieg está 0,1% à frente de Sanders.