Donald Trump chama "criminoso" a Zuckerberg por doar milhões a escritórios eleitorais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, de ser um "criminoso" por ter doado centenas de milhões de dólares a escritórios eleitorais. O ataque realizado por Trump foi feito em comunicado enviado por email aos seus apoiantes, esta quinta-feira.



Na comunicação, não ficou explícito se o ex-presidente insinuou que Zuckerberg fez doações de modo a favorecer os opositores de Trump ou com o intuito de manipular a eleição, noticiou o jornal The Independent.







No ano passado, Zuckerberg e a mulher Priscilla Chan doaram 400 milhões de dólares aos escritórios eleitorais locais. O dinheiro doado foi utilizado em compras de máscaras de proteção individual e luvas para os trabalhadores, também em equipamentos para ajudar os funcionários eleitorais a classificar e processar as cédulas enviadas pelo correio.