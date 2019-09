Donald Trump confirma a morte do filho de Osama Bin Laden

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que Hamza bin Laden - o filho do terrorista Osama bin Laden - foi morto durante uma operação contra-terrorista levada a cabo perto da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. O presidente confirma então os relatórios de julho que avançavam a morte de Hamza, um dos atuais líderes da Al Qaeda.Num comunicado emitido pela Casa Branca e assinado pelo presidente pode ler-se: "A perda de Hamza bin Laden priva a Al-Qaeda de um importante líder que tem ligações com o seu grupo, ao mesmo tempo que limita as atividades operacionais do grupo". Mais à frente é explicado que Hamza era responsável por estabelecer contactos entre a Al-Qaeda e outros grupos terroristas.

Apesar de desconhecer o paradeiro do filho de Osama bin Laden, de 30 anos, as autoridades norte-americanas suspeitavam que podia estar nalgum sítio da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, possivelmente à espera de uma oportunidade para atravessar o Irão.

O secretário-adjunto para a Segurança Diplomática dos Estados Unidos, Michael Evanoff, disse em fevereiro que Osama bin Laden, que morreu em maio de 2011 numa operação militar norte-americana, demorou vários anos a preparar Hamza para assumir a liderança da organização Al Qaeda.

Apesar de ultimamente a Al Qaeda viver na sombra do grupo extremista Estado Islâmico, Washington considera que a organização terrorista mantém a capacidade e a intenção de lutar contra os Estados Unidos e os seus aliados, pelo que defendia como prioridade a captura de Hamz