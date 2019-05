Donald Trump contra aborto livre

Dias depois de dois estados norte-americanos aprovarem leis que proíbem o aborto em praticamente todas as circunstâncias, Donald Trump veio a público para defender a legitimidade da interrupção da gravidez em casos excecionais."Sou grande defensor da vida, com três exceções: violação, incesto e risco para a vida da mãe, a mesma posição que defendia Ronald Reagan", escreveu o presidente dos EUA no Twitter.Esta posição vai contra as leis aprovadas no Alabama e no Missouri, que só permitem o aborto em caso de risco sério para a vida da mãe.Apesar disso, Trump mostrou-se satisfeito com os acontecimentos, considerando-os uma evolução. Frisou ainda que o aborto será um tema forte na campanha para sua reeleição."A esquerda radical, com a defesa do aborto no final da gravidez, está a implodir. Devemos unir-nos e vencer pela vida em 2020", escreveu Trump.