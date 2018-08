Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump declara estado de emergência no Havai

Presidente dos Estados Unidos alertou a população para a chegada de um furacão.

15:19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência no estado norte-americano do Havai devido à ameaça do furacão Lane, que poderá atingir aquela zona nos próximos dias.



Trump aconselhou os habitantes a preparar a chegada de uma poderosa tempestade.



"Segundo as previsões, o furacão Lane passará muito próximo das principais ilhas havaianas entre hoje e sexta-feira", disse fonte do Centro de Furacões do Pacífico Central.