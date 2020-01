Donald Trump despede diplomata incómoda

"Livrem-se dela! Tirem-na de lá amanhã. Eu não me importo. Ok? Façam isso." Esta ordem de Donald Trump aparece num vídeo divulgado no sábado à noite pelos media norte-americanos e diz respeito à embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch. A diplomata acabou mesmo despedida. Era considerada um obstáculo à investigação aos negócios de Hunter Biden - filho de Joe Biden, o democrata que poderá defrontar Trump nas eleições presidenciais de novembro - na Ucrânia.

O vídeo foi gravado numa sala privada do Trump International Hotel em Washington, no dia 30 de abril de 2018, onde decorreu um jantar que contou com vários empresários que apoiavam a presidência dos EUA. Entre eles estavam Lev Parnas - terá sido o seu advogado, Joseph Bondy, quem divulgou a gravação - e Igor Fruman, que são próximos de Rudy Giuliani, o advogado pessoal de Trump.





Em outubro do ano passado, Parnas e Fruman foram presos, acusados de integrar uma "rede de interações financeiras e políticas que vinculam a diplomacia a supostas violações da lei de financiamento de campanhas". Na gravação, Parnas afirma que Trump conhecia bem a campanha de pressão contra a Ucrânia no caso Biden. O empresário, aliás, já tinha dado aos investigadores mensagens, fotos e anotações que provam o seu envolvimento e o de Trump na pressão à Ucrânia, de forma a que o país pudesse continuar a contar com a ajuda militar dos EUA. Diz ainda a Trump que Yovanovitch é "um problema" e lembrou a sua ligação à família Clinton. Trump já disse que não conhece Parnas, afirmação que o vídeo desmente.Quando foi ouvida no processo de impeachment, a embaixadora afirmou que se sentiu ameaçada por Trump e que outro diplomata a aconselhou a publicar tweets a elogiar Trump para manter o lugar. A Casa Branca não pôs em causa a autenticidade da gravação, mas lembrou que cada administração tem o poder de nomear pessoas da sua total confiança.de dezembro de 2019 foi o dia em que a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou dois artigos para a destituição de Donald Trump, que está acusado de abuso de poder e obstrução da Justiça. O processo está agora no Senado.Trump é acusado de ter pressionado Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia, para que abrisse uma investigação no sentido de prejudicar Joe Biden, que está a disputar a nomeação pelos democratas para as eleições presidenciais de novembro.