Donald Trump discutiu sexta-feira à noite com os seus conselheiros a possibilidade de decretar a Lei Marcial para mandar repetir as eleições, uma medida extrema que alarmou vários assessores habituados à retórica inflamatória e antidemocrática do presidente.









De acordo com várias fontes citadas pelo ‘New York Times’ e pela CNN, o presidente convidou para a reunião, na Sala Oval, o seu antigo conselheiro Michael Flynn, que durante a semana defendeu na Fox News a imposição da Lei Marcial no país para reverter os resultados das eleições de novembro. Trump quis saber se era possível decretar a Lei Marcial nos estados onde alega ter sido vítima de fraude eleitoral, de forma a repetir as eleições sob controlo militar. A proposta foi rejeitada por vários conselheiros, incluindo o esponsável jurídico da Casa Branca, Pat Cipollone e o chefe de gabinete Mark Meadows, numa reunião que foi descrita como “extremamente tensa”, com os gritos do intervenientes a serem escutados no exterior da Sala Oval.

Trump sugeriu ainda nomear a controversa advogada Sydney Powell, afastada da sua equipa jurídica no mês passado por defender teorias de conspiração delirantes, como procuradora independente para investigar a fraude eleitoral, mas a ideia foi rejeitada, tal como uma sugestão de Rudolph Giuliani para mandar apreender as máquinas eletrónicas de votação, o que o Departamento de Segurança Interna disse não ter autoridade para fazer.