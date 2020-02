Trump diz estar a fazer um "excelente trabalho" a controlar coronavírus. Há 57 casos confirmados nos EUA

À medida que o coronavírus se espalha cada vez mais por todo o Mundo crescem as preocupações para controlar o novo vírus da China.Nos Estados Unidos são já 57 casos confirmados - 14 infetados no país, 40 cidadãos repatriados do cruzeiro Diamond Princess, e três retirados da China - tendo o estado norte-americano de São Francisco decidido declarar estado de emergência como "medida necessária" para proteger os residentes daquele estado do surto.Apesar destas preocupações, e do aumento de casos, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos desvaloriza tendo inclusive dito na sua conta de Twitter que tem feito "um excelente trabalho" a controlar o vírus e ressalvou que ainda não houve nenhuma morte.

O presidente decidiu sublinhar que o encerramento das fronteiras, que foi contestado pelos democratas, "foi a decisão correta".



"Se o vírus desaparecesse amanhã, eles diriam que fizemos um trabalho muito mau e até incompetente. Não é justo, mas é o que é. Até agora, não tivemos uma morte. Vamos continuar assim", afirmou Donald Trump.



Estas declarações sucedem a notícia de que um dos militares dos EUA baseados na Coreia do Sul poderá estar infetado. Um comunicado dizia que o soldado de 23 anos estava em quarentena na base militar.